Baselbieter Landrat setzt Findungskommission für Landschreiber ein

Die Findungskommission wird aufgrund der Fraktionsgrössen aus je zwei Mitgliedern von SVP, SP und FDP bestehen sowie je einem Mitglied der Fraktionen von Grüne/EVP, CVP/BDP und GLP/G-U. Das Präsidium hat die SVP inne, das Vizepräsidium die SP. Im Weiteren soll die Regierung eines ihrer Mitglieder als beratende Stimme in die Kommission entsenden.

Gewählt wird die Findungskommission von der Geschäftsleitung des Landrats. Wahlvorschläge für die Kommissionsmitglieder können die Fraktionen bis zum 21. September einreichen. Zur Vorbereitung der Landschreiber-Wahl muss sich die Findungskommission gemäss Landratsbeschluss extern beraten lassen. Zudem muss sie ein Assessment durchführen lassen.

Peter Vetter war im November 2013 zum Landschreiber gewählt worden. Am Dienstag hat er seinen Kandidatur für eine zweite Amtszeit zurückgezogen. Per April 2018 tritt er als Partner in eine Basler Anwaltskanzlei ein. Vetter begründet seinen Rückzug mit dem grossen Kräfteverschleiss. Er sei sich nicht mehr sicher, ob er das Amt noch vier oder gar acht Jahre hätte weiterführen können.

GPK-Präsident erneut in Kritik

Der letzte Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Landrats hatte unter anderem Schwachstellen bei der Führung der Landeskanzlei aufgezeigt. In der Parlamentsdebatte zum Bericht Ende August erhielt der Landschreiber, welcher der SP angehört, indes Rückendeckung von den meisten Parteien.

In der damaligen Debatte gefallene Aussagen des GPK-Präsidenten (SVP) wurden scharf kritisiert. Kritik von einer Mehrheit der Fraktionen gab es zu Beginn der Landratsdebatte am Donnerstag erneut. Alle Fraktionen gaben Erklärungen zum Rücktritt Vetters ab. Mehrere Sprecher stellten dabei den GPK-Präsidenten in Frage.

Die Landschreiber-Wahl war ursprünglich im November im Landrat vorgesehen. Die nächste Amtszeit dauert vom 1. April 2018 bis 31. März 2022.