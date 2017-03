Baselbieter Regierung muss Strategie für Sportmuseum prüfen

Im Sog der Hipsterkultur hat der Bart Konjunktur bekommen. Das Gestrüpp im männlichen Gesicht verlangt heute wieder nach Form, Pflege und Flauschigkeit. Wir haben uns aber gefragt, was denn so ein Barbier tut, was man selbst nicht tun könnte; und einen Termin in der Wunderwelt der Duftwässerchen und scharfen Klingen gebucht.