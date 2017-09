Baselbieter Regierung will Aidshilfe-Gelder kürzen

Die Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) soll von Baselland 2018 bis 2021 jährlich 192'000 Franken bekommen, 8000 Franken weniger als bisher. Die Baselbieter Regierung will so sparen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Frauenoase soll weiterhin 75'000 Franken bekommen.