Baselbieter Regierung will mehr Klarheit im Abstimmungsbüchlein

Easyjet will Höhenflug in Basel-Mülhausen fortsetzen

Der britische Billigflieger Easyjet will seinen Höhenflug am Flughafen Basel-Mülhausen fortsetzen: Für das laufende Jahr strebt die Airline am EuroAirport ein Wachstum um fünf Prozent auf rund 4,8 Millionen Fluggäste an.