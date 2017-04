Baselbieter Staatsanwaltschaft 2016 mit neuem Anklagen-Rekord

Der gebürtige Brite studierte an der renommierten Ballet Rambert School London, und war Tänzer in deren Compagnie. Von 1991 bis 1996 war er Ballettdirektor am Theater Hagen, anschliessend für drei Spielzeiten Direktor des Luzerner Balletts, dann künstlerischer Leiter und Choreograf des Berlin Ballett an der Komischen Oper Berlin. Seit 2001/2002 ist Richard Wherlock Direktor und Chefchoreograf des Ballett Theater Basel. Von 2004 bis 2009 war er zudem Intendant des Festivals «basel tanzt».