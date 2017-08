Baselbieter Team-OL erstmals im Allschwilerwald

Ein neues OL-Gelände ist der Allschwilerwald aber nicht. Jedes Jahr findet dort im Frühling der Muba-OL statt, ein fester Termin im Jahreskalender der regionalen OL-Szene. Nun werden auch viele Gelegenheitsläufer in den Genuss dieses Waldes kommen. «Der Allschwilerwald bietet ein optimales Gelände für den Baselbieter Team-OL», sagt Christian Saladin vom Baselbieter Sportamt. Das Gelände ist mehrheitlich flach, entsprechend müssen die Teams während des Wettkampfes kaum Höhenmeter überwinden. Zusätzlich durchzieht ein dichtes Wegnetz den Allschwilerwald: «Ein ideales OL-Gelände für Familien also», sagt Saladin weiter. Ideal ist das Gelände auch für die Trail-O-Kategorien. Durch diese ist es möglich, dass auch Personen im Rollstuhl oder Familien mit Kinderwagen ein besonderes OL-Erlebnis geniessen können.

Als Wettkampfzentrum dient am diesjährigen Baselbieter Team-OL das Gymnasium Oberwil. Dieses liegt an der Verbindungsstrasse zwischen Oberwil und Allschwil und bietet einen optimalen Ausgangspunkt des Wettkampfes. «Es sind keine Transporte notwendig, alles ist zu Fuss erreichbar», sagt Christian Saladin. So ist der Start lediglich 1,8 Kilometer vom Wettkampfzentrum entfernt, das Ziel derweil gar nur einen Kilometer.

Insgesamt rund 1300 Teilnehmende erwartet das Sportamt am letzten Oktobersonntag im Unterbaselbiet. Erfahrungsgemäss werden die Familienteams den grössten Teil der Veranstaltung ausmachen. Gegen 150 Teams in vier verschiedenen Kategorien werden erwartet. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich auch die Sie+Er-Kategorien mit jeweils rund 100 Teams. Relativ neu sind am Baselbieter Team-OL die Schülerkategorien (4. bis 6. Klasse; 7. bis 9. Klasse). Zum vierten Mal werden diese Kategorien angeboten, im letzten Jahr machten 43 Teams davon Gebrauch.

Anmelden können sich OL-Fans bereits jetzt im Internet (www.team-ol.ch), Anmeldeschluss ist der Montag, 9. Oktober 2017. Nachmeldungen sind am Lauftag in den offenen Kategorien (Blaue Bahn, Rote Bahn, Schwarze Bahn, Walk-O und Trail-O) möglich.

Vorbereitungskurs

Im Hinblick auf den Baselbieter Team-OL führt die OLV Baselland am 20. und am 27. September 2017, jeweils 17.30-19.30 Uhr, einen Vorbereitungskurs durch. Edith Strub, edith.strub@eblcom.ch, nimmt für diesen Vorbereitungskurs bis am 13. September 2017 Anmeldungen entgegen.