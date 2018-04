Tim "The StrxngeR" Katnawatos neuer Deutscher Meister in FIFA 18

Tim "The StrxngeR" Katnawatos vom eSports-Team des FC Basel 1893 hat den zweiten bedeutenden Titel seiner Karriere errungen. Am Ostersonntag gewann der 19-jährige Deutsche die mit einem Preisgeld von 25'000 Euro dotierte Virtuelle Bundesliga, die offizielle Meisterschaft der Deutschen Fussball-Liga (DFL) in der Fussballsimulation "FIFA 18". Damit hält Katnawatos aktuell die beiden wichtigsten Titel der deutschsprachigen "FIFA"-Szene.