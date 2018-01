Spätestens am heutigen Dreikönigstag werden - so will es der Brauch - die meisten Tannenbäume entsorgt. Weshalb Sie damit noch zuwarten sollten, erfahren Sie hier. Denn die Weihnachtstanne hat ein zweites Leben. Als Sportgerät erhalten die Nadelbäume, statt lieblos auf der Strasse zu landen, ein weiteres, wenn auch kurzes Leben. Das traditionelle Tannenbaumweitwerfen in Rodersdorf ist noch jung, aber bereits Kult.