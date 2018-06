Stabhochsprung: Basler Rekord und neue Schweizer Saisonbestleistung am Citius Meeting in Bern

Am vergangenen Samstag starteten die Stabhochspringerinnen Lea Bachmann und Pascale Stöcklin (LAS Old Boys Basel / Team Goldwurstpower) an der Premiere des internationalen Leichtathletikmeetings «Citius» in Bern.