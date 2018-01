«Baseldytsch»-Quiz: Wir testen Ihr «Dalbe»-Baseldytsch

Genau 669 Jahre ist es her, dass eine der grössten historischen Schandtaten in der Stadt Basel geschehen ist. Im Januar 1349, in der Zeit vor der Fasnacht, was durchaus eine Bedeutung hat, wurden die Juden unserer Stadt bei lebendigem Leibe verbrannt. In einer eigens zu diesem Zweck gebauten Holzhütte auf einer Rheininsel.