Baseler SUAN Conceptual Design gewinnt German Design Award 2018

Gasleck in Lörrach stoppt Basler S-Bahn für zwei Stunden

Ein Gasleck in Lörrach hat am frühen Samstagnachmittag die Regio-S-Bahn Basel zwischen Lörrach Bahnhof und Basel-Badischer Bahnhof respektive Weil am Rhein lahmgelegt. Zwei Stunden lang fuhren dort keine Züge.