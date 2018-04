Baselland: Wieder schwarze Zahlen nach zehn Jahren

Für das Jahr 2017 kann der Kanton nun aber schwarze Zahlen präsentieren ohne Wenn und Aber. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung besteht aus einem Überschuss von 67.4 Millionen Franken. Im Budget 2017 war ein Defizit von 23.1 Millionen Franken geplant. Erfreulich ist auch die Entwicklung beim Eigenkapital und beim Selbstfinanzierungsgrad.

Das Jahr 2017 bedeutet für den Kanton Basel-Landschaft aus finanzpolitischer Sicht das Erreichen eines Meilensteins. Der Gewinn im Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 2017 beträgt 67.4 Millionen Franken und steht einem im Budget geplanten Verlust von 23.1 Millionen Franken gegenüber. Mit dieser deutlichen Verbesserung des Rechnungsabschlusses um 90.5 Millionen Franken kann die seit dem Jahr 2009 andauernde Phase negativer Saldi in der Erfolgsrechnung früher als geplant beendet werden.

Zum positiven Abschluss beigetragen haben einerseits die umfangreichen Entlastungen auf der Aufwandseite der vergangenen Jahre und andererseits die vorteilhaften Entwicklungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen. Basiseffekte bei den Steuererträgen lassen erkennen, dass auch in den Folgejahren mit Mehreinnahmen bei den Steuern gerechnet werden kann. Der finanzpolitische Handlungsspielraum des Kantons wird in Zukunft also weiter zunehmen.

Von der Entlastungsstrategie zur Entwicklungsstrategie

Der ausgezeichnete Rechnungsabschluss 2017 und die positiven Indikatoren für die kommenden Jahre bilden den Anstoss zur Erweiterung der finanzpolitischen Zielsetzungen des Regierungsrats. Die Regierung wird die Entlastungsstrategie der vergangenen Jahre zu einer Entwicklungsstrategie weiterentwickeln. Die positive Entwicklung des Finanzierungssaldos insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 (44 und 53 Millionen Franken) steckt den erweiterten finanziellen Handlungsspielraum ab. Der Regierungsrat wird im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) 2019 – 2022 den prioritären Handlungsbedarf diskutieren und Massnahmen definieren.