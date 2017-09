Baselland und Basel-Stadt beschliessen Numerus Clausus: höhere Aufnahmekapazitäten, Nachfrage aber noch immer zu gross

Die Regierungen beider Basel haben die vom Universitätsrat beschlossenen Aufnahmekapazitäten gemäss einer Mitteilung vom Dienstag genehmigt. Vom Numerus Clausus betroffen sind an der Universität Basel neben der Human- auch die Zahnmedizin sowie die Pflegewissenschaft und die Sportwissenschaften.

In der Humanmedizin stehen 2018/19 in Basel für das erste Bachelorjahr 180 Studienplätze zur Verfügung. Dazu kommen 15 Plätze für Studierende der Universität Tessin. Diese verfügt vorerst nur über eine Masterstufe und lässt ihre Studierenden auf Stufe Bachelor in Basel und Zürich studieren.

Für das erste Jahr auf Masterstufe bietet die Universität Basel 200 Plätze an. Ein Teil davon ist erneut für die Universität Freiburg reserviert, die Humanmedizin ausschliesslich auf Bachelorstufe anbietet. Für die Studierenden aus dem Tessin und aus Freiburg wird Basel von diesen Universitäten entschädigt.

Bei der Zahnmedizin hat es 2018/19 an der Universität Basel Platz für 58 Studienanfänger - 32 für das Bachelor- und 26 für das Masterstudium. Zudem kann die Uni Basel bei der Pflegewissenschaft 30 und bei den Sportwissenschaften 100 Studienanfänger aufnehmen.

Die vollständige Auflistung finden Sie hier.

Sonderprogramm des Bundes

Wegen des absehbaren Ärztemangels war die Kapazität bereits im Herbst 2014 um 30% erhöht worden. Die erneute Erhöhung um 10 Studienplätze auf gesamthaft 180 wird im Rahmen des Sonderprogramms Medizin des Bunds in den Jahren 2017–2020 unterstützt.