Basels Bistum hat unsere Stadt gebaut, dann erhielt es den Tritt

Die Religion verliert zunehmend ihre festhaltende Kraft. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Menschen, die sich als einer Religion zugehörig bezeichnen, halbiert. Ob diese nur angesichts der fälligen Kirchensteuer dem Glauben den Rücken gekehrt haben, sagen die Zahlen nicht aus. Doch zumindest wer ernsthaft glaubt, wird den Obulus entrichten. Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung kommt also auch ohne Aussicht auf einen Himmel aus. Zwar ist der «stille Kirchenaustritt» seit 2008 nicht mehr möglich, in der Stadt Basel hat sich die Zahl der Konfessionslosen zwischen 2010 und 2015 trotzdem um 10’000 auf rund 74’000 erhöht.

Doch dass diese Stadt auf Kreuzen gebaut ist, wissen wir. Ohne Bistum kein Basel, ganz einfach. Was man dabei gerne vergisst: Der Einfluss der Stadt geht weiter als die engen politschen Grenzen vermuten lassen. Der mit Abstand kleinster Kanton der Schweiz hält eine zweite Grenze, eine katholische, die mehr als ein Drittel der Landesfläche einschliesst.

Es begann, noch bevor das Münster stand. Die heutige Rittergasse verband in der Spätantike den heutigen Münsterhügel mit Augst, wo vermutlich auch die Ursprünge des Bistums liegen. Dort gab es in der römischen Siedlung eine kleine, christliche Gemeinde, welche später den ersten historisch belegten Bischof stifteten, nämlich Justinian, Bischof der Rauriker.

St. Pantalus, der legendäre «erste Bischof von Basel» war nicht der erste Bischof von Basel. Hier ein Bildnis von Hans Holbein den Jüngeren, um 1529. Bild: Wikipedia

Der doppelte Heinrich

Doch die junge Gemeinde der Rauriker zerfiel. Um sie wieder erstarken zu lassen, brauchte es die Hilfe zweier Heinriche, die als Stadtpatrons fungierten. Kein geringerer als Kaiser Heinrich II. half dem Bischof von Basel um das Jahr 1000 mit Ländereien und Goldgeschenken auf die Sprünge und wurde grosszügiger Münstergönner in der Hoffnung, seinem Sitz mit einem starken Bistum Basel ein stabileres Fundament zu verschaffen. Es gelang, und Basel erblühte ebenfalls. Nur durch diese Zuwendungen konnten später die Stadtmauer und die Mittlere Brücke gebaut werden. Der damalige Bischof Adalbero freute sich über den neuen Bischofsmantel, der Kaiser dagegen ist als Figur an seinem Bau zu sehen, er hält ein kleines Münster in der Hand.

Heinrich II mit Mini-Münster am Münster. Bild: Wikipedia/Wladyslaw Sojka

Der nächste Heinrich, Heinrich II. von Thun und Bischof von Basel, baute die Brücke schliesslich mit dem Geld des ersten und vollendete auch das Münster. Das war der Grundstein für das heutige Basel. Damit wurde das Basler Bistum zwar stark und reich, verkam aber auch zur Insel. Zunehmend versplitterte das Gebiet rund um die Stadt, es kam zu Scharmützeln, einmal wurde das Münster gar von Reformierten gestürmt und geplündert. Dennoch reichte der geistliche Einfluss des Bistums Basel weit über dessen weltliche Macht hinaus, vor allem nördlich bis jenseits von Colmar.

Weltliche und geistliche Hoheit des Bistums Basel im 15. Jahrhundert. Bild: NordNordWest/Wikipedia

Das Korallenriff von 1828

Das heutige Bistum von 1828 war eine Zangengeburt, es ging aus den Wirren um den Wunsch nach einem Nationalbistum hervor, welches die verstreuten Gemeinschaften zusammenführen sollte. 1828 wurde die Basler Diözese aus den zersplitterten Schweizer Bistümern unter Schmerzen geboren, die halbe Schweiz fiel an das Rheinknie. Der Amerikanische Historiker Jonathan Steinberg nannte das Bistum ein «Korallenriff», ein Gebilde aus unzähligen Teilen, welches die Umgebung prägt. Kein Wunder, bei der Grösse: 12.585 km² und über 3 Millionen Einwohner umfasst das Bistum Basel. Bis 1972 war sogar das Tessin an die Diözese angeschlossen.

Die heutige Ausdehnung des Bistums. Sitz des Bischofs ist heute allerdings in Solothurn. Bild: Wikipedia

Die störrischen Bebbi haben sogar den Papst in die Schranken gewiesen. Das Bistum Basel schlägt seinen Bischof nicht vor, sondern wählt ihn direkt selbst. Der Pontifex kann das dann nur noch abnicken. Weltweit gibt es das nur noch ein mal, nämlich im Bistum St. Gallen. Der Staat hat dafür seine Finger im Spiel behalten und bei Bischofswahlen hin und wieder ganze Listen gestrichen. Der Einfluss der Staatsgewalt hatte seinen Preis, den die Diözese teuer zu stehen kam.

Her mit der Mytra! Kurt Koch wird am 6. Januar 1996 im Petersdom im Vatikan vom Papst zum Bischof von Basel geweiht. Bild: Keystone

Kaum begründet, schon bekämpft

Das Gebiet des damaligen Bistums besteht noch unverändert, der Sitz des Bischofs ist allerdings bereits seit 1828 in Solothurn. Kurz nach der Gründung schlug das politische Klima in einen «rabiaten Antiklerikalismus» um, wie René Aerni und Paul Weibel berichten. «Der Kulturkampf», wie sie die Zeit zwischen 1830 und 1970 beschreiben, «hinterliess tiefe Narben in der katholischen Bevölkerung». 1874 bis 1999 begrenzte der «Bistumsartikel» den Einfluss der Kirche in ihrem Gebiet, da Geistliche aller Kirchen dadurch von der Wahl in den Nationalrat ausgeschlossen wurden. Ob dieser stetige Gegenwind dazu geführt hat, dass die Leute der Kirche absagen, ist nicht schlüssig zu beweisen. Gewisse Historiker vermuten es. Dennoch darf man nie vergessen, wie stark das heutige, häretische Basel von seinem Bistum geprägt wurde.