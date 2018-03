Basels Innenstadt mutiert zum Tollhaus

Seit Jahren berichtet barfi.ch von Schliessungen und Neueröffnungen in der City. Wir schrieben unter anderem bereits 2015 über das Aus von Schuhhaus Deiss am Marktplatz. Lange standen die Räumlichkeiten leer. Sie wurden für die Präsentation von Luxusautos zwischengenutzt und auch Fiehlmann konnte sein Brillengeschäft in aller Ruhe renovieren und während des Umbaus die leeren Räumlichkeiten von Deiss nutzen. Seit vergangenem Jahr verkaufen dort die «flying tigers» allerlei fröhlich-bunten Krimskrams. Der Laden ist meist gut besucht. Ein weiteres Geschäft mit langer Geschichte, den Blumen Dufour, zog es nach 50(!) Jahren bereits 2016 von der Falknerstrasse an den Spalenberg. Mit dem altehrwürdigen Musik Hug an der Freien Strasse musste vergangenes Jahr ein Laden schliessen, der zu Basel gehörte wie das Münster oder das Rathaus.

Die Räumlichkeiten von Musik Hug wurden während des Umbaus des Hauptgeschäfts am Marktplatz Tally Weijl zwischengenutzt. Dort entsteht ein «COS», Edeltochter von «H&M».

Ein Gehen...

Erst vergangene Woche wurde bekannt, barfi.ch hat darüber berichtet, dass das «Das Narrenschiff» per Mitte Mai seine Buchhandlung schliessen muss. Die 1976 als kleine Genossenschaftsbuchhandlung gegründet, arbeitete seit sechs Jahren am jetzigen Standort an der Steinentorstrasse. Zuvor war die Buchhandlung jahrelang im Schmiedenhof.

Bereits per Ende März und nach nur einem Jahr verlässt der «Gopf!»-Shop das Gerbergässlein. Dabei schien das schöne und zentral gelegene Altstadthaus wie massgeschneidert für das Sortiment von Kleinmöbeln und Wohnaccessoires. Das Hauptgeschäft in der Kleinbasler Rebgasse wenigstens wird mit Designermöbeln, eigenen entworfenen Möbeln und kunterbunten Wohnaccessoires weitergeführt.

Was lange Zeit vermutet wurde, trotz immer wieder mit neuen Anschlägen im Schaufenster, die eine baldige Wiedereröffnung versprachen, ist nun harte Realität. Auch über den Zihlmann Records-Laden an der Schneidergasse 30 ist am 12. Februar 2018 der Konkurs eröffnet worden.

Zihlmann Records seit dem 12. Februar 2018 konkurs. ©barfi.ch

... und Kommen

Es gibt aber nicht nur von Schliessungen zu berichten, sondern auch von Expansionen und Umzügen. Erst Anfang Dezember des vergangenen Jahres ist «Suberis Basel» am Totengässlein. Taschen, Gürtel und Kleidung aus Kork werden dort verkauft. Schon Anfang April soll ein neuer Laden dazukommen. Ladenbesitzer Fabrizio Casula wurde in der Spalenvorstadt 36 fündig. «Der Laden am Totengässlein ist wunderschön, aber mir fehlt der Platz, um das Sortiment besser präsentieren zu können», erklärt er die Expansion.

Auch Tanja Klein vergrössert temporär die Fläche ihres Modegeschäftes «kleinbasel» an der Schneidergasse 24. Der Wegzug der «Tabaccheria», die über 40 Jahre lang an diesem Ort bestanden hatte, ermöglicht es ihr bis Ende Juni ihr Entwicklungsatelier aus dem Keller in das Nachbargebäude zu verlagern. Nötig wurde dies, weil der grosse Kellerraum, der bisher als Atelier diente von Immobilien Basel, der Eigentümerin beider Liegenschaften, derzeit umgebaut wird.

Schräg vis-à-vis, an der Schneidergasse 27 entsteht gerade das neue Geschäft «format» von Brigitte Hürzeler mit Taschen, Gürteln, Rücksäcken und Schminketuis aus der eigenen Manufaktur. Sie verlässt ihre Räumlichkeiten am Nadelberg 37. Am 13. April ist Eröffnung im ehemaligen Laden des Basel Tattoo-Shops, der wiederum neu in der Glockengasse zu finden ist.

Bekannt ist bereits, dass die Confiserie Brändli ihr Geschäft am Barfüsserplatz aufgeben wird, um an der Gerbergasse ein Café zu eröffnen. Anfang Juni soll es so weit sein, wie Brändli-Besitzer Michael Grogg gegenüber barfi.ch bestätigt. Genau sei das Datum nicht definierbar, da noch einige unvorhersehbare bauliche Abklärungen zu treffen seien. Nicht betroffen von der Schliessung sei vorläufig das Espresso in der Steinenvorstadt sowie die Filiale im oberen Teil der Freien Strasse. Überhaupt fällt auf, wie viel selbst renommierte Geschäften wie das Modehaus Grieder ihre eigentliche Verkaufsfläche reduzieren und den nun nicht mehr für das Kerngeschäft verwendbaren Platz zu einem Café umfunktionieren. Zukunft? Wohl eher eine Verlegenheitslösung um den Schrumpfungsprozess in der Innerstadt zu kaschieren.

Ob Fahrverbote in der Innenstadt, der oft erwähnte Onlinehandel oder der Einkauf ännet der Grenze, Fakt ist, dass es die Läden in der Innenstadt schwer haben. Immer mehr, auch Traditionsgeschäfte, kämpfen ums nackte Überleben, versuchen mit teilweise neuen und innovativen Ideen am Leben zu bleiben. Doch ist der Titel Kreativität nur der versteckte Begriff für Verzweiflung. Die Stadtbesucher, welche am lautesten schreien, sind nicht selten mitverantwortlich an der Misere. Sich in Basels Läden kostenlos und detailliert von ausgebildetem Fachpersonal beraten zu lassen und dann den gefundenen Artikel nicht etwa zu kaufen, sondern via Internet vom Pöstler nachhause liefern zu lassen ist keine Lösung, sondern eine Frechheit gegenüber dem Gewerbe, das in unser früher so farbigen Stadt täglich nur noch um seine Existenz kämpft.

