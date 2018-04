Basels Männer verabschieden sich von der Krawatte

Dort baumelte unübersehbar das Indiz für allumfassende Überlegenheit: die Krawatte. Mal klassisch einfarbig oder diskret gemustert, mal verwegen bunt. Aber beispielsweise bei einem Strick von Hermes immer mit der eindeutigen Botschaft «Ich bin hier der Chef». All die wesentlich günstigere Exemplare gaben Auskunft über die bescheidenere Stellung des Trägers im Berufsalltag. Diese Epoche nähert sich dem Ende und dies erstaunlich schnell.

Immer öfter zeigen sich Exponenten aus Politik und Wirtschaft oben ohne. Sogar in den Informatiosbeiträgen der elektronischen Medien. Der noch vor wenigen Jahren absolut undenkbar. Viele Unternehmen, selbst solche mit streng konservativen Ruhm, haben den während Jahrzehnten in Stein gemeisselten Krawattenzwang einfach über Bord geworfen. In jungen Unternehmen (neudeutsch Start Ups) gelten Krawattenträger ohnehin als rückständig. Ehemalige Präsidenten der USA genau so. Nur bei Vorstellungsgesprächen, Hochzeitsfeiern und Beerdigungen scheint der Schlips nach wie vor zum guten Ton zu gehören. Die Verkaufszahlen bei Basels. Herrenausstattern belegen den Abstieg des einstigen Must-have zum Ladenhüter.

Basels Herren geben sich zwanglos

Beim Flanieren in Basels Strassen wird es offensichtlich: die Krawatte gehört zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Anzug und Hemd prägen zwar immer noch das Erscheinungsbild, der senkrecht herabfallende Stoffstreifen hingegen taucht nur noch selten auf. Coolness und Nonchalance sind jetzt angesagt. Die Sitten im Geschäftsleben haben sich beinahe über Nacht verändert. Selbst in der Regierung. Hampe Wessels mit Krawatte? Eine reine Karikatur. Während früher das Tragen einer Krawatte den Respekt vor dem Gesprächspartner zum Ausdruck brachte, ist heutzutage das Weglassen derselben ein Signal für den Abbau von Hürden. Allerdings gibt es noch immer Berufe, die nicht ganz ohne auskommen. Bei Anwälten beispielsweise wirkt ein Auftritt ohne Krawatte auf viele Menschen immer noch eher irritierend als vertrauenserweckend. Doch interessanter Weise sind es eher die jungen Rechtsvertreter, die sich zum Teil an dies aussterbene Sitte klammern.

Eine Welt ohne Schlips?

Manche Modeexpertinnen und -experten prophezeien der Krawatte das endgültige und unumkehrbare Verschwinden. Ob es tatsächlich so kommt, ist schwer zu sagen. Schliesslich müssen wir uns immer wieder mit plötzlich wiederauftauchenden Modephänomenen herumschlagen, die viele Jahren scheintot waren. Für Dominique Gass, Geschäftsführer des Herrenbekleidungsgeschäftes Pelikamo in Basel ist die Krawatte jedenfalls noch keine endgültiges Überbleibsel vergangener Zeiten. Weder für seine Kunden, noch für ihn persönlich. Einen dramatischen Umsatzeinbruch hat er noch nicht bemerkt: Als Geschenk zu Weihnachten und andere Festtage ist die Krawatte offenbar noch immer ein sicherer Wert. Die dazu notwendigen Bügeleisen für die Frauen des Hauses übrigens auch...

Always in style: Dominique Gass beim Wakeboarden. ©DG

Die Situation diktiert den Style

Bei gewissen Gelegenheiten ist die Krawatte für Dominique Gass obligatorisch. Zum Beispiel für einen Theaterbesuch, im Besonderen einer Premiere. Es stört ihn zwar nach eigenem Bekunden nicht, wenn andere Herren keinen Schlips tragen. Aber während er das sagt, merkt man doch, dass es ihn tief im Innern schon ein wenig wurmt. Auch beim Ausgehen mit Abendessen, speziell in weiblicher Begleitung, muss die Krawatte sein. Zu besonderen Feierlichkeiten würde er niemals ohne erscheinen. Ausser, die Gastgeber wünschen dies ausdrücklich. Ansonsten handhabt er das Krawattetragen situativ und nach Gefühl. Darum trifft man ihn im Laden auch schon mal in Shorts, Hemd und ohne Schlips. Beim Wakeboarden dafür in Vollmontur mit Anzug, Hemd und passender Krawatte.