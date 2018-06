Basler Baumpfleger: Aufträge wegen Nachbarschaftsstreit

Es ist ein gefährlicher Beruf. Die Baumkletterer arbeiten in luftigen Höhen mit der Motorsäge, an Seilen befestigt. «Es kam schon vor, dass jemand heruntergefallen ist», sagt Baumpfleger Adrian Bislin. Denn wenn man mit dem Steigeisen abrutscht, die laufende Motorsäge in der Hand hält und ein Seil erwischt, ist es gefährlich. Doch dies käme selten vor. «Man muss halt genau wissen, was man macht», so der Baumexperte.

Die Baumpflegerspezialisten sind für das Wohl der Bäume da. Sie entfernen Dürrholz, schauen sich die Standsicherheit an, überprüfen, ob die Bäume Schäden aufweisen und regeln sogar Nachbarschaftsstreitereien. «Die meisten Aufträge erhalten wir wegen Nachbarschaftsproblemen», sagt Adrian Bislin. Nämlich dann, wenn ein Baum zu weit in den Nachbarsgarten wächst oder ungewünschten Schatten bringt. Der Baum wird dann in Form geschnitten. Doch dies ist nur ein Teil des vielseitigen Berufes eines Baumpflegers.

Kontrollorgan bei Baustellen

Die Baumkletterer arbeiten nicht nur in luftigen Höhen, sondern kümmern sich um den gesamten Baum. «Wir überprüfen die Standsicherheit der Bäume im urbanen Bereich», erklärt Adrian Bislin. «Die Baumbeurteilung wird aus Sicherheitsgründen gemacht und auf die Frage untersucht, ob er gefährdet ist, umzufallen». In der Stadt ist dies nötig, da der Baum Schäden von Baustellen davontragen könnte. Früher baute man ohne Rücksicht auf die Wurzeln der Bäume. «Ein Baum ist zäh. Mit verletzten Wurzeln kann er noch zehn oder zwanzig Jahre, ohne Vitalität einzubüssen, stehen bleiben, bis er umstürzt», sagt Adrian Bislin. Dann fällt der Baum. Damit diese Gefahr geringer wird, müssen heute die Baumpflegerspezialisten bei Baustellen eine Beurteilung durchführen. «Wir sondieren und schauen, ob Wurzeln vorhanden sind», erklärt Baumexperte Bislin. «Wir sind das Kontrollorgan für die Bäume bei baulichen Massnahmen».

Zudem entfernen die Baumpfleger Dürrholz, lichten die Krone aus und entlasten ausbruchsgefährdete Kronpartien. Vor allem bei Alleen muss man gewährleisten, dass die Lastwagen ungehindert durchfahren können. «Die ideale Baumpflege macht nur das, was nötig ist», so Adrian Bislin.

Basler und die Bäume

Die grünen Oasen sind in Basel wichtig, die Baslerinnen und Basler haben die Bäume ins Herz geschlossen. «Man merkt, dass die Städter eine Beziehung zu den Bäumen aufbauen», sagt Adrian Bislin. Zudem ist jeder Baum in Basel-Stadt geschützt. Wenn ein Baum gefällt werden muss, trifft es die Menschen stark. «Wenn ein Baum gefällt werden muss, folgt eine Ersatzpflanzung», erläutert Baumpfleger Bislin. So verjüngt man den Baumbestand der Stadt permanent. Und «so verhindert man, dass in ferner Zukunft nur noch alte Bäume in der Stadt stehen».

Siebenschläfer, Krähen und Eichhörnchen

Begegnungen mit Tieren sind für Baumpflegern an der Tagesordnung. Doch nicht nur Bienen, Wespen und scheue Eichhörnchen begegnen den Baumkletterern. «Ich hatte einmal ein Wettrennen mit einem Siebenschläfer», erzählt Adrian Bislin, Baumkletterer. «Als ich den Baum hochkletterte, um Dürrholz zu entfernen, blickte plötzlich der Siebenschläfer aus seinem Loch, schnell wechselte er dann den Baum». Doch wie es der Zufall wollte, wählte er just jenen Baum aus, auf den Adrian Bislin als nächstes kletterte. «Er schaute mich an, rannte runter und ging zurück zum ersten Baum». Diese Begegnung ist witzig. Gefährlicher wird es, wenn die Baumkletterer im Frühling nahe an Neste kommen. «Die Krähen starten dann einen Angriff, das ist ziemlich unangenehm», sagt Adrian Bislin.

Hochleistungssport

Ein Baumpfleger betreibt Hochleistungssport. «Man zieht an einem Tag schon ein paar Mal sein eigenes Gewicht hoch und runter», sagt der Baumexperte. «Zudem klettert man und sammelt danach das geschnittenen Gäste zusammen». Gerade die schönsten Bäume sind die anstrengendsten. «Manchmal sitzen wir zu viert auf einem Baum», sagt Baumexperte Adrian Bislin. «Das ist dann fast wie eine Familienkonferenz».