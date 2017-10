Basler Flops und Fehlplanungen (3): Lachsmangel, Tramgleise des Todes, der lange Weg zum Euroairport

Basel und der Lachs: Das Warten nimmt kein Ende

Es gibt einen Mythos, der folgendes besagt: Die Basler Herrschaften hätten ihren Bediensteten früher dermassen viel Lachs vorgesetzt, dass eine Verordnung erfunden worden sei, wonach der Edelfisch lediglich drei Mal wöchentlich auf den Tellern dieser Angestellten landen dürfte. Leider ist diese schöne Geschichte nicht wahr. Was aber stimmt: Am Rheinknie haben sich die Lachse früher massenweise getummelt. Seit über sechs Jahrzehnten wünschen wir sie uns zurück. Doch sie kommen einfach nicht. Alle Ansiedlungsprojekte, Fischtreppen, Investitionen haben nichts gebracht. Allein in den letzten 20 Jahren hat man über eine Million Lachse ausgesetzt. Nicht einmal 2’000 von ihnen wurden wiedergefunden. Alle Massnahmen sind vergebens. Der alte Neptun hat offenbar beschlossen, uns diese fröhlichen Fischlein vorzuenthalten. Vielleicht sollten wir eine Delegation aus dem Präsidialdepartement nach dem versunkenen Atlantis schicken, um mit dem reizbaren Wassergott zu verhandeln. Man könnte ihn ja im Gegenzug mit Läggerli und Hypokras bestechen.

Nauenstrasse: Strasse der Verdammnis

In den Stosszeiten ist bekanntlich die gesamte Basler Peripherie vom Verkehr verstopft. Doch am schlimmsten von allen ist die Nauenstrasse. Schon lange ist sie die meistbefahrene Meile unserer Stadt, diese Hochleistungsstrasse, die keine sein kann. Nur in den spätesten Nachstunden herrscht hier kein Stau. Alles rollt Richtung Autobahn und keinerlei Entlastung ist in Sicht. Seit einem halben Jahrhundert werden teure Projekte wie der Gundelitunnel als Massnahmen gepriesen, Markierungen werden erneuert, Versprechungen gemacht. Doch dann kommt wieder eine andere, neue Baustelle irgendwo in der Stadt – und die Situation wird noch prekärer. Jeder Schachzug, der hier gemacht wird, scheint zu einer weiteren Blockade zu führen. Dummerweise ist das Problem so komplex, es könnte nur von Basel-Stadt, Baselland und dem Bund gemeinsam gelöst werden. Wohnen will hier sowieso bald niemand mehr und der letzte Funken Optimismus ist schon lange erloschen. Das Mahnmal des Versagens aller Pragmatiker und Utopisten gleichermassen bleibt die nie vollendete Autobahn der Osttangente. Wahrscheinlich wird erst die flächendeckende Einführung elegant gleitender Personenkraftflugzeuge Abhilfe schaffen.

Tramgleise und Velos: Spiel mir das Lied vom Tod

Alle, die unser Basel schon einmal auf einem Velo durchfahren haben, wissen es: Tramgleise sind die gefährlichsten Fallen überhaupt. Wer sich mit dem Zweirad in diesen Dingern verfängt, stürzt. In der Regel hart. Routine sorgt dafür, dass es uns nicht täglich passiert, das Potenzial wäre durchaus gegeben. Irgendwann aber erwischt es jede und jeden. Und nach dem Fall flucht man wie ein Bierkutscher, wenn man überhaupt noch bei Bewusstsein ist. Nun könnte man eigentlich davon ausgehen, dass unsere Velofahrenden Politindianer und Behörden dieses Problem aus eigener Erfahrung kennen und Abhilfe schaffen möchten. Doch weit gefehlt. Es wird immer schlimmer: Nach der Neugestaltung der Güterstrasse waren die Abstände zwischen den Tramgleisen und den Trottoirrändern so eng, dass man durchaus von versuchter Körperverletzung reden könnte. An der Elisabethenstrasse, wo im Moment mit Gusto umgebaut wird, ist es noch schlimmer: Seit der Erhöhung der Tramhaltestellen ist jedes Pedal eine Gefahr für Leib und Leben. Dieses Problem lastet wie ein Fluch auf der alten Stadt. Die Einrichtung einer U-Bahn scheint der einzige erfolgversprechende Lösungsansatz zu sein. Also holt die Klappspaten raus und beginnt mit dem Graben.

© Keystone

Euroairport: Kein Weg führt zum Flughafen

Das Taxi kostet ein Vermögen, der Bus kriecht im Schneckentempo und ist zudem permanent überfüllt – und über eine Eisenbahnanbindung wurden schon unzählige Worte verloren, doch bewegt hat sich bisher nichts. Und die Parkplätze, die sind teuer – zudem ist ihre Zahl beschränkt. Drei Länder bedient der Euroairport. An die sieben Millionen Passagiere nutzen ihn jedes Jahr. Doch wenn man als Basler aus London oder Berlin angekommen ist, dauert die Heimreise in der Regel länger als der Flug. Dann hat man tausend Kilometer flott zurückgelegt – und verzweifelt danach an den letzten sechs Kilometern bis in die Stadt hinein. Das Problem ist bekannt, gemacht wurde bisher kaum etwas, weil sich niemand so richtig verantwortlich fühlt. Ein Lösungsansatz wäre sicher, die Nauenstrasse zu räumen und sie als Flugpiste zu benutzen, dann hätte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

© Johann/Baselfie

Elsässerrheinweg: Das Sein und das Nichts

Wunderbar wurde er ausgebaut, der Elsässerrheinweg, der am weltberühmten Novartis Campus vorbeiführt. Leider ist er immer leer. Doch das schöne Sein wiegt hier das Nichts so wunderbar auf, dass man sich eigentlich nicht beklagen darf. Gar nicht.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns hier.