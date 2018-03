Basler Gastronomieverzeichnis jetzt in neuem Gewand

Wechsel in der erweiterten Konzernleitung von Roche

Roche hat heute bekannt gegeben, dass John C. Reed, seit 2013 Leiter von Roche Pharma Forschung und frühe Entwicklung, sich entschieden hat, das Unternehmen aus persönlichen Gründen zum Anfang April zu verlassen und in die USA zurückzukehren. William Pao, derzeit globaler Leiter des Bereichs Oncology Discovery and Translational bei pRED, ist zum neuen Leiter von Roche pRED ernannt worden. Er wird Mitglied der erweiterten Konzernleitung und weiterhin von Basel aus arbeiten.