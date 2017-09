Basler Gesundheitsdepartement «schenkt Zeit» zum Tag der älteren Menschen

In einer hektischen Welt fehlen die Stunden zum Reden und Zuhören oftmals. Unter dem Motto «Zeit schenken» besuchen deshalb Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und Mitarbeitende seines Kaders im Vorfeld des Tages der älteren Menschen vom 1. Oktober 2017 Pflegeheime im Kanton Basel-Stadt, lesen Geschichten vor und tauschen sich mit den Bewohnenden über das Vorgelesene aus. Bei der Auswahl der Geschichten wurde darauf geachtet, dass diese einen Bezug zu Basel haben, so dass sich in Anschluss an die Lesung oft ein Gespräch über die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen der Pflegeheimbewohnenden ergeben hat. Regierungsrat Lukas Engelberger hat im Basler Pflegeheim Sternenhof vorgelesen, Mitglieder der Geschäftsleitung des Gesundheitsdepartementes haben weitere Pflegeheime in verschiedenen Quartieren besucht.

Im Kanton Basel-Stadt gibt es insgesamt 40 Pflegeheime. Durch den Einsatz von freiwilligen Personen kann der Pflegeheimalltag individueller gestaltet werden: durch Vorlesen, Gespräche, Spaziergänge, musikalische Darbietungen von Einzelpersonen oder Gruppen und weitere Tätigkeiten. Interessierte Personen, die sich einmalig oder regelmässig ehrenamtlich engagieren möchten, können sich direkt an ein Pflegeheim wenden.