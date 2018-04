Basler Graffiti: Stirbt die farbenfrohe Rebellion?

Begriffe Bombing

Schnelles Anbringen von «Tags», auf Quantität ausgelegt.

Piece

Kurz für «Masterpiece». Ein grosses, farbiges Graffiti.

Tag

Signaturkürzel des Sprayenden. Ähnlich einer Unterschrift. Urform des Graffiti.



Rap-Musik taucht langsam in der Schweizer Hitparaden auf, Hosen werden breiter und eine vermeintlich neue Kunstform erreicht ihren Höhepunkt: Graffiti. Anfang der 90er wurden Weichen gestellt für Aspekte, welche die kommenden Jahre prägen sollten. Trends kamen und gingen, veränderten sich. Nach nun fast dreissig Jahren scheint nicht mehr viel davon übrig zu sein. Und doch kommt alles wieder zurück: In der Mode erleben die 90er ein Revival, Hip-Hop ist bei der Basler Jugend beliebter denn je und auch Graffiti sind zurück – nur nicht so, wie sie uns in Erinnerung sind.

Stadtbekannt ist der Weg zum Joggeli, geziert von farbenfrohen Wandgemälden, meist kreiert vom Sprayer Adrian Falkner, besser bekannt unter seinem Pseudonym «Smash137». Während der Basler vor ein paar Jahren noch anonym Züge bemalt hatte, hängen seine Werke inzwischen in Galerien. Nacht- und Nebel-Aktionen gibt es keine mehr. Das trifft nicht nur auf ihn zu, sondern auch auf einen Grossteil der hiesigen Sprayerszene. Vermehrt finden sich in der Innenstadt die «Tags», die vor ein paar Jahren noch nicht so stark aufgefallen sind. An den Kritzeleien erfreut sich kaum ein Hausbesitzer, wenn sie an den eigenen Hauswänden auftauchen. Anders in Museen, dort sieht man sie gerne: Jean-Michel Basquiats Ausstellung in der Fondation Beyeler 2010 bleibt noch immer als ein Meilenstein der Basler Kulturgeschichte in Erinnerung. Und er liess sich stark von Graffiti inspirieren.

Jugi als Zufluchtsort

Während in der Innenstadt Graffiti sofort von der Stadtreinigung bekämpft, sprich entfernt werden, existiert im Neubad-Quartier eine letzte Plattform für spraybegeisterte Junge: Das Jugi Neubad. Die Grundfarbe des Gebäudes ist nicht mehr erkennbar, farbenfrohe Graffiti überall. Samuel Schaubacher arbeitet hier als Jugendarbeiter, kennt sich mit dem Thema aus. «Es hat sich schon sehr viel verändert», erzählt er im Gespräch. Wie bei fast allen Jugendtrends erreichte auch die Graffiti-Szene irgendwann ihren Zenith. Basel war schon recht früh mit dabei, «aber eigentlich nicht gerade beim klassischen «bomben» (Schnelles und simples, auf Quantität ausgelegtes, illegales Anbringen von Pieces sowie Tags), es war doch mehr Qualität, die sich längerfristig durchgesetzt hat», erklärt Schaubacher. Natürlich habe es Bomber gegeben, die gäbe es immer. Und über die Jahre haben diese zugenommen.

Weniger grosse «Pieces», mehr «Tags». Diesen Eindruck bekommt man beim Schlendern durch Basel. Schaubacher bestätigt: «Das Interesse an Graffiti ist bei Jungen kleiner geworden. Wie an allem, das eine gewisse Aktivität betrifft – oder wo man einen gewissen Atem braucht. Graffiti ist auch nicht etwas, bei dem man sagt «ich mach es einmal und ich kann es.» Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Interesse an allem was viel Geduld und Zeit braucht, abnimmt.» Natürlich gäbe es noch Jugendliche, welche diese Kunstform lernen wollen, aber es werden definitiv weniger.

Jugendliche wollen kein Risiko mehr

Ein Gekritzel im Vorbeilaufen ist schnell gemacht. Klar, auch hier gäbe es Unterschiede zwischen «guten und schlechten Tags». Als Aussenstehender sind diese fast nicht erkennbar. Eine Herausforderung oder ein Risiko schwingt bei «Tags» nur selten mit. Anders bei grossen Malereien. «Früher hatten wir auf dem Theaterplatz farbige Bilder, die gibt es heute nicht mehr. Nachdem sie einmal übermalt wurden, tauchten sie nicht mehr auf. Die Jungen suchen das Risiko auch nicht mehr, wollen nicht erwischt werden.» Dabei sei es früher gerade die Challenge gewesen, am helllichten Tag auf dem Theaterplatz ein farbiges Bild zu malen und nicht mitten in der Nacht. «Da dachten die Leute, das ist so frech, das muss ja fast legal sein.»

Ist es nicht, war es nie. Und hier ist die Jugendarbeit oft gefragt. Im Naubad-Quartier, für das Schaubacher zuständig ist, suchen die Jugendarbeiter den Dialog mit Einwohnern und Jugendlichen zugleich. «Wir veranstalteten gerade runde Tische im Quartier, da es Vorfälle von Sprayereien gab. Man kann es nie ganz unterbinden», so Schaubacher. Den Jugendlichen wird klargemacht, dass Sprayereien ohne Erlaubnis illegal sind und sie deswegen auch strafrechtlich verfolgt werden können. «Klar, wir nehmen eine anwaltschaftliche Position für unsere Jugendliche ein, aber wir sagen ihnen auch, dass sie jetzt halt einfach «Bachel» waren und mit Konsequenzen rechnen müssen.» Die Quartierbevölkerung würde ganz unterschiedlich reagieren. Teilweise unternehmen Hausbesitzer nichts, da der Verputz eh schon abfallen würde, andere wollen es sofort entfernt haben. Bei Letzteren steht die Stadt Basel im Kontakt mit dem Malmeisterverband. Dieser vergibt die Aufträge an verschiedene Malerunternehmen.

Wer beim illegalen Sprayen erwischt wird, kann nach Artikel 144 des Strafgesetzbuches angezeigt werden. Es drohen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Der Maler im Gerbergässlein hat inzwischen alle Schmierereien entfernt. Das Gässli wirkt wieder sauber, ordentlich, weiss. Lange wird dieser Zustand nicht anhalten. Wie lange die Wände wohl weiss bleiben? «Was meinsch?», kommt prompt die Gegenfrage. Zwei Wochen etwa. «Das glaube ich nicht, geht sicher schneller. Und leider sinds ja auch keine schönen Bilder. Nur Gekritzel.»

Farbige «Pieces», die sich entlang der Zugeinfahrt nach Basel erstrecken, verbleichen langsam. Ein Grossteil davon sind noch Zeitzeugen aus dem letzten Jahrhundert. Auch die berühmten Sprayereien an der 14er-Linie zum Joggeli haben schon einiges an Farbe verloren. Vor ein paar Jahren veränderten sich hier die Motive immer wieder, alle paar Monate gab es etwas Neues zu entdecken. Nun nagt daran nur noch der Zahn der Zeit. Ein paar Meter hinter dem Joggeli, beim Schänzli finden Interessierte jedoch grosse Motive von alten Meistern, die noch relativ frisch sind.

Basel Tourismus wirbt übrigens auf seiner Website mit der Basler Street Art. Auf der «Street» ist diese allerdings nur noch selten, wer sie sehen will, der wird in Museen, bei der Wall of Fame im Gerbergässlein und Galerien wohl schneller fündig.