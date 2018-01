Basler Gymnasiasten diskutieren über No-Billag-Initiative

Die fünften und sechsten Gymnasialklassen des Gymnasiums am Münsterplatz bilden sich auf die Abstimmung hin eine eigene Meinung. Das Gymnasium möchte damit "die politische Sensibilisierung ihrer Schülerinnen und Schüler fördern, indem sie im Sinne der Pluralität verschiedene Positionen kennenlernen" wie in einer Medienmitteilung am heutigen Freitag zu lesen war. Das ist erklärtes Ziel politischer Bildung und uns am Gymnasium am Münsterplatz besonders wichtig.

Zu diesem Zweck organisiert die Fachschaft Geschichte des Gymnasiums am 2. Februar 10.00-11.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Jungen Rat Basel eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der Basler Jungparteien (JSVP, JFDP, JGLP und JUSO), um über solche Fragen unter der Leitung von zwei Lehrpersonen aus dem Fachbereich Geschichte zu debattieren. Laut Mittelung geht es den Veranstaltern "einerseits darum, den Jungpolitikerinnen und Politikern eine Möglichkeit zu bieten, ihre Position zu vertreten und ihnen andererseits mit Fragen aus der Schülerschaft auf den politischen Zahn zu fühlen."