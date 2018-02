Basler Innenstadt: Demonstration führte zu Verspätungen und Ausfällen bei der BVB

Demo auf dem Barfi

Die kurdische Frauenbewegung in Europa (TJK-E) fordert, die UNO, die EU und die internationalen Gemeinschaften dazu auf, sie in ihrem Engagement gegen die Angriffe auf Afrin in Rojava und gegen «Vertuschung, Faschismus und Feminizid» zu unterstützen. Anlässlich der Veröffentlichung eines Video auf Facebook, das die Schändung des Körpers der getöteten YPJ-Kämpferin Barin Kobanê zeigt, bittet die Kurdische Frauenbewegung nun die internationale Gemeinschaft, das «Schweigen zu brechen», da sie der Meinung ist, die Türkei fühle sich durch Schweigen in ihrem Handeln bestätigt.

Zehn Anhaltungen im Umfeld einer bewilligten Kundgebung

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Samstagnachmittag im Umfeld der bewilligten Kundgebung mehrere Personen kontrolliert. Zehn dieser Personen hielt sie an und unterzog sie auf einer Wache einer genaueren Kontrolle – vorab, weil sich diese Personen nicht kooperativ verhalten und die Polizisten so an einer Amtshandlung gehindert oder weil sie verdächtige Gegenstände mitgeführt hatten.

Alle angehaltenen Personen wurden nach der Kontrolle wieder entlassen. Im Vorfeld der bewilligten Kundgebung, die die Auseinandersetzungen in Afrin (Syrien) zum Thema hatte, hatten linksextremen Kreisen zuzuordnende Gruppierungen gleichzeitig zu einer zweiten, unbewilligten Demonstration aufgerufen. Auch damit die bewilligte Kundgebung in geordneten Bahnen durchgeführt werden konnte, markierte die Kantonspolizei entlang der Route (Claramatte – Wettsteinplatz – Barfüsserplatz) Präsenz. Die bewilligte Kundgebung verlief aus polizeilicher Sicht geordnet. Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl von deutlich über tausend Personen kam es zeitweise in der Innenstadt zu starken Behinderungen des Tramverkehrs.

Seit 15:30 Uhr sind die Störungen auf allen Linien wieder behoben.

Update: Ganzes Netz: Demonstrationsmarsch in der Innerstadt Basel beendet #Störunghttps://t.co/jhEVp43XE3 — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) 3. Februar 2018

Totaler Stillstand der Tramlinien