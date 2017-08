Basler Jungunternehmen auf Erfolgskurs: fünfte Filiale innerhalb von vier Jahren

Nach Basel, Bern und Zürich eröffnet das Basler Jungunternehmen «revendo.ch» am Samstag seine fünfte Filiale in St. Gallen. Seit rund vier Jahren bietet revendo.ch unter der Leitung von Aurel Greiner und Laurenz Ginat einen Service für den An- und Verkauf von gebrauchten Apple-Produkten.