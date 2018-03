Basler Kantönligeist ist grösstes Hindernis in Bundesbern

Der Kinosaal war gut besucht, am frühen Dienstagabend. Die Handelskammer lud nicht zu einer Filmvorführung, sondern zur sogenannten «Werkstatt-Veranstaltung Hallo Bern, hier Basel - hörst Du mich?». Die Reihe «Werkstatt» der Handelskammer beider Basel ist eine Paneldiskussion mit Publikumsbeteiligung. Das Kinosetting passte zum Thema des Abends, dem «Lobbying». Ein Begriff, den viele nur aus Filmen und Serien kennen. Die zentrale Frage war, wie eigentlich erfolgreiches Lobbying funktioniert und wie die Region Basel ihre Interessen im Bundesbern erfolgreich einbringen kann. Das Besondere daran: Jeder Teilnehmer konnte via Smartphone anonym seine Empfehlung abgeben, eine Frage stellen oder bei einem Voting teilnehmen.

An der Paneldiskussion nahmen Elisabeth Ackermann, Reigerungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt teil, auch Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin Baselland und Präsidentin der Handelskammer, Uris Bieri, Co-Leiter und Verwaltungsrat gfs.bern ag und Marcel Plattner, CEO Gebro Pharma AG. Alle vier sind tagtäglich mit Lobbying konfrontiert.

Regiopolitik als Hindernis

Elisabeth Schneider-Schneiter erklärte, dass eine parlamentarische Basler Gruppe effektives Lobbying betreibe. «Basel ist nicht schlecht positioniert», sagt die Nationalrätin. Doch dahinter stecke eine grosse Arbeit und der Wille, parteipolitische Scheuklappen abzulegen. «Der Regiogedanke spielt hinter der Parteipolitik eine zweitrangige Rolle», sagt sie und stellt die Frage: «Was kann Basel der Schweiz bieten?». Als starke Wirtschaftsregion trage man viel zur gesunden Wirtschaft der Schweiz bei, aber dafür könne man auch in Bern Wünsche äussern. Dem pflichtete Kommunikationsspezialist Dominique Reber bei. «Bei gutem Lobbying muss man der Schweiz einen Mehrwert bringen, sonst scheitert man».

Doch das Basler Lobbying misslingt oft genug am sogenannten Kantönligeist. Denn die Differenzen zwischen Basel-Stadt und Basel-Land werden auch in Bundesbern wahrgenommen. Elisabeth Schneider-Schneiter bestätigt dies: «Wir haben Mühe, als Region wahrgenommen zu werden». Neben diesem Problem, so stellten die Podiumsteilnehmenden fest, würde sich die Region auch nicht ihrem Wert entsprechend präsentieren.

Nur Mut! So soll das Basler Lobbying erfolgreicher werden

Elisabeth Schneider-Schneiter hielt fest, dass die gesamte Region mutiger sein sollte. «Wir müssen beispielsweise eine Diversifizierung der Wirtschaft vorantreiben». Die wirtschaftliche Innovation sei für den Standort Basel sehr wichtig.

Mehr Mumm brauche es, so die Teilnehmenden, um die beiden Halbkantone in der Schweiz bekannter zu machen. «Man muss Basel anderen Kantonen näherbringen», so Elisabeth Ackermann. Hürden sollen abgebaut werden, Politiker und Meinungsträger in unsere Region geladen werden. Wichtig sei es jedoch auch, Präsenz in anderen Kantonen zu zeigen. Die nächste Gelegenheit wird das Zürcher Sechseläuten sein, an dem Basel-Stadt der Gastkanton sein wird. «So viel kann ich verraten, wir werden als Kulturstadt nach Zürich gehen», schmunzelt Elisabeth Ackermann.

Das grösste Stück Arbeit bildet jedoch die dritte Handlungsempfehlung, die Einigkeit der Region. Der Kantönligeist soll in Bundesbern kein Hindernis mehr darstellen, sondern man sollte als starke Region für die gemeinsamen Interessen einstehen. «Wir brauchen zu viel Zeit, um zwischen Stadt, Land und verschiedenen Verbänden eine Position zu erarbeiten», sagt Martin Dätwyler, Handelskammer-Direktor ad Interim. «Für die Region müssen wir auch Kompromisse eingehen». Gemeinsam!

