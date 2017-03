Basler Kantonalbank BKB erhöht ihre Beteiligung an der Bank Coop

Im Südsudan hat die UNO offiziell eine Hungersnot ausgerufen. Die Lage in Nigeria und Somalia ist äusserst kritisch. Die Auswirkungen der schlimmsten Dürre seit 60 Jahren werden durch bewaffnete Konflikte in einigen Regionen zusätzlich verschärft. Im Südsudan benötigen 4,9 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe. In Somalia sind es 2,9 Millionen und in Nigeria 5,1 Millionen. Die Gemeinde Riehen spendet 15‘000 Franken für die humanitäre Soforthilfe an die Glückskette.