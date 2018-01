Basler Kantonalbank ist neuer Hauptsponsor der BALOISE SESSION

Die Basler Kantonalbank (BKB) stösst neu zur Sponsorenfamilie der BALOISE SESSION. Die Festivalleitung freut dieses Engagement sehr: «Es ist uns eine grosse Ehre, ein so traditionelles und mit Basel fest verankertes Unternehmen neu als Hauptsponsor begrüssen zu dürfen. Die BKB setzt in ihren Werten auf dauerhaftes Engagement für die Region. Sie fördert damit die kulturelle Vielfalt in Basel – und neu auch die BALOISE SESSION. Die Vertragsunterzeichnung macht uns sehr stolz und bestärkt uns in unserer Arbeit, weiterhin jährlich musikalische Highlights mit schweizweiter und internationaler Ausstrahlung in Basel zu präsentieren», so Beatrice Stirnimann, CEO der BALOISE SESSION.

Auch Guy Lachappelle, CEO der BKB, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Seit der Gründung im Jahr 1899 stellt sich die BKB in den Dienst der Region Basel und ihrer Menschen. Wir setzen uns ein für ein lebenswertes und lebendiges Basel. Wir unterstützen kleine und grosse Projekte, die unsere Stadt am Rhein bereichern. Die BALOISE SESSION passt deshalb auch perfekt zu unserer Sponsoringstrategie. Seit 32 Jahren begeistert das Festival die Besucherinnen und Besucher aufs Neue. Innovativ, lebendig und mit einem grossen Herz für Basel. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und auf die erste Festivalausgabe als Hauptsponsor im Herbst 2018».

Basler Kantonalbank – in Basel zu Hause Die BKB ist in der Region Basel eng verwurzelt und vorwiegend in der Nordwestschweiz als Universalbank tätig. Ihre Privatkundschaft wird kundennah über ein dichtes Filialnetz in Basel betreut und unabhängig beraten. Die BKB verfügt über eine Staatsgarantie und AA Rating von S&P. Seit 2000 hält sie die Mehrheit an der gesamtschweizerisch tätigen Bank Cler. Gemessen an der Bilanzsumme zählt der Konzern BKB zu den zehn grössten Schweizer Bankgruppen. Die 33. Ausgabe der BALOISE SESSION findet vom 19. Oktober bis 6. November 2018 statt.