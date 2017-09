Basler Kantonalbank passt Pensionskasse der Zinssituation an

Eine wichtige Woche für die Wissenschaft: Seit September gelten in der Schweiz neue Gesetze zur Stammzellenforschung und deren Anwendung und das Novartis-Medikament Kymriah zur Behandlung lymphatischer Leukämie erhielt in den USA die Zulassung. Was als visionäres Forschungsgebiet galt, ist heute regulär im Einsatz und ein Feld grosser Entwicklungen. Barfi.ch sprach mit Claudia Lengerke, der Expertin am Unispital Basel, über das Potenzial und die Risiken dieser Disziplin.