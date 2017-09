Basler Kriminalstatistik: Tötungsdelikte um 40% gestiegen

Im Dunkeln: Vergewaltigungen in Basel

In Basel behält die Polizei einzelne Vergewaltigungen, soweit sie ihr überhaupt gemeldet werden, zu Recht unter dem Deckel. Die schlimmen Verbrechen sollen bewusst selten an die Medien und damit die Öffentlichkeit gelangen. Ebenfalls still im Hintergrund sind das Institut für Rechtsmedizin und der Notfall rund um die Uhr gut gerüstet.