Basler Künstlerin Judith Kakon erhält Freiburger Bürkle-Kunstpreis

Dank dem Eingreifen einer Nachdienstpatrouille des Grenzwachtkorps konnte ein Einbruch in ein Geschäft in Bättwil (SO) verhindert werden. Die beiden mutmasslichen Einbrecher, zwei Rumänen, konnten nach kurzer Suche in der Nähe des Tatorts entdeckt werden. Sie wurden der Kantonspolizei Solothurn übergeben. Abklärungen ergaben, dass einer von ihnen bereits wegen Einbruch gesucht wurde.