Basler Kurzfilm «The 2nd Chance» kommt im Frühjahr 2019 ins Kino

Das Leben war nicht einfach für Liam (Joshua Malik). Seine Wurzeln trieben ihn in die Kriminalität. Das ist sein Schicksal, und er akzeptiert es.

Nachdem ein grosser Coup schief gelaufen ist, wird er inhaftiert. Als er sich an die Entscheidungen erinnert, die er bis dahin getroffen hat, versucht eine Polizeipsychologin (Patricia Sluka) ihn zurück auf den richtigen Weg zu bringen.

Vielleicht sucht Liam nach einem Weg, sich von seinen Fehlern der Vergangenheit zu befreien, oder ist alles nicht so einfach, wie es scheint?

Das ist die Storyline des in Basel produzierten Kurzfilms (Dauer ca. 30-40 min) der im Frühjahr 2019 erscheinen soll.

Hinter dem Drehbuch steckt Regisseur Daniel Koenigsberg. Gefilmt und produziert wird der Film vom Schweizer Musikvideo-Produzenten Andrew Brezny (kantlicht GmbH). In Zusammenarbeit mit Douglas Fernandes DaSilva (Drehbuchautor) und den preisgekrönten Filmemachern Sven Uhlmann (Kameramann) und Biby Jacob (Produktionsdesigner) soll ein aussergewöhnlicher, internationaler Film zum Leben erweckt werden.

Die Idee zum Film kam Regisseur Daniel Koenigsberg im Alltag: «Ich wohne schon recht lange in Basel und spaziere oft durch die Stadt. Die vielen Banken rund um den Bankverein haben mich inspiriert. Ich wollte schon immer einen coolen Action-Kurzfilm machen». Das Hauptthema ist jedoch nicht ein Bankraub, sondern wie sich Personen verändern können. Koenigsberg der hauptberuflich in der IT arbeitet, war schon immer von der Filmbranche fasziniert: «Ich schreibe schon ewig Storys. Ich habe jedoch keine klassische Filmausbildung genossen, sondern alles im Selbststudium gelernt.» Daher benötigte es auch noch einen professionellen Screenwriter der das Drehbuch verfeinerte.

Ein Teil des Budgets von 30'000 Schweizer für das Filmprojekt wurde auf der Crowd-Funding-Plattform Kickstarter gesammelt. Der restliche Betrag soll von Firmen und Privaten beigesteuert werden.

Gagen und Löhne zahlen sich die Beteiligten im Moment nicht aus, erzählt Produzent Andrew Brezny. «Falls der Kurzfilm Preise gewinnen sollte und etwas abwirft, wird über Gagen für Schauspieler undsoweiter diskutiert werden», erklärt Brezny.

Die Filmemacher haben bereits einige Filmfestivals auf dem Radar, an denen sie den Kurzfilm einsenden werden. Die Premiere in Basel soll im Pathé-Küchlin stattfinden, soviel konnte Andrew Brenzy bereits verraten.