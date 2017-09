Basler Lehrerin schockiert: Blutiges Dschihadisten-Video auf harmloser Plattform

Für die Basler Lehrerin Anik R.* ist die App Jodel ein harmloser Zeitvertrieb. Die Applikation ist ein virtueller Pausenplatz für Studenten, die unmittelbar zeigen will, was im Umkreis von zehn Kilometern gerade so läuft. Verspielt, wie so etwas heute funktioniert, können Leute, die etwas posten, für einen gelungenen Eintrag Punkte erzielen. Für Anik hörte der Spass aber auf, als sie einen Post zu sehen bekam, der islamistische Extremisten mit abgeschlagenen Köpfen zeigte. Die Männer standen mit verschränkten Armen hinter den blutigen Häuptern. Man sei auf der Jagd nach Christen, hiess es im Text dazu.

Verstörendes Foto

Beunruhigt eilte die junge Frau zum Polizeiposten Gundeli, um das verstörende Foto zu melden. «Die Polizei hat aber nicht einmal meinen Namen aufgeschrieben», sagt sie enttäuscht. Mediensprecher Toprak Yerguz sagt auf Anfrage von barfi.ch dazu: «Der Besitz und die Weitergabe von Gewaltdarstellungen gegen Mensch und Tier sind verboten. Grundsätzlich kann jede Person, die Inhalte mit solchen Gewaltdarstellungen feststellt, diese bei der Polizei anzeigen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt nimmt die Anzeige entgegen und leitet sie den zuständigen Stellen weiter.»

Im Gundeli hat dies allerdings nicht funktioniert. Gerade dort, wo Community Policing gross geschrieben wird. Zwar hätten die Polizisten auf ihr iPhone geschaut, aber hätten ihr dann nicht sagen können, was sie tun solle. So verliess Anik R.* den Polizeiposten wieder. Beruhigt war sie allerdings nicht. Denn der Post nahm ausdrücklich Christen ins Visier, so dass sie sich ein Stück weit bedroht gefühlt hatte. Sie selbst konnte dann eruieren, dass der Post aus Altstetten stammte. Ob das Foto als wüster Scherz gemeint war oder wirklich islamistische Propaganda damit verbunden war, bleibt unklar.

Missverständnis

Auf den Fall angesprochen, sagt Toprak Yerguz: «Im konkreten Fall lässt sich die Diskussion unserseits nicht mehr im Detail rekonstruieren. Allenfalls haben die Beteiligten aneinander vorbeigeredet oder uns ist ein Fehler unterlaufen. Dann möchten wir uns dafür entschuldigen.» Ein Stück weit kann man die Polizeibeamten vom Gundeli-Posten verstehen, denn klar ist, solche Posts sind flüchtig und es ist schwer herauszufinden, welche Absicht hinter der Verbreitung steckt.

Dennoch, Gewaltdarstellungen auf Sozialen Medien sind ein zunehmendes Problem: Es passiert im Privaten, auf dem eigenen Gerät, und darüber sprechen mag kaum jemand, entweder aus Desinteresse oder Scham. Generell ist die Basler Polizei mit dem Phänomen vertraut: «Im Bereich von Gewaltdarstellungen im Internet, die auch auf Mobiltelefonen verbreitet werden, setzt die Kantonspolizei Basel-Stadt auf Präventionsarbeit durch Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung und legt dabei ihren Fokus auf Jugendliche, die bei dieser Thematik besonders gefährdet sind.» So würden die Fachleute des Ressorts Jugend- und Präventionspolizei Schulklassen besuchen und eine Info-Broschüre abgeben. Auch wenn das widerliche Bild mit den abgeschlagenen Köpfen wohl ungeahndet bleibt, so ist und bleibt dessen Verbreitung verboten.

*Name von der Redaktion geändert.

