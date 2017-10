Basler Liedertafel 1852: «Auf, zu neuen Ufern!»

Auf dem «MS Lällekönig» haben die Mitglieder des Reveillechors, des Veteranenbundes und der Basler Liedertafel ohne Gegenstimme der Fusion zur Basler Liedertafel 1852 – so der neue Vereinsname – zugestimmt. Damit ist der Grundstein für eine Neuausrichtung gelegt.

«Wir wollen in der Nordwestschweiz und im Dreiländereck in Kultur und Gesellschaft wieder mehr an Relevanz gewinnen», sagt der von der Versammlung bestätigte Präsident, Ruedi Kämpfer. Zuversichtlich macht ihn dabei auch die aus einem dreijährigen Projekt hervorgegangene junge tafelrunde. Dieser vierzehn Sänger umfassende junge Männerchor hat an verschiedenen Anlässen in unserer Stadt bereits für Furore gesorgt und ist nun ebenfalls Teil der Basler Liedertafel 1852.

Die Basler Liedertafel wurde 1852 gegründet. Berühmte Komponisten wie Richard Wagner, Max Reger oder Hans Huber schrieben eigens Werke für den Chor. Nun wurde mit der Neuausrichtung der einzigartigen Geschichte der Basler Liedertafel ein weiteres spannendes Kapitel hinzugefügt.