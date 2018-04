Basler Literatur mit 52‘000 Franken gefördert

In der ersten Sitzung des Jahres 2018 hat der Fachausschuss Literatur BS/BL insgesamt 11 Gesuche geprüft und folgende 5 Beiträge gesprochen:

Autorenförderbeitrag

CHF 15‘000 an Barbara Lussi für den Roman „So kommt’s“

CHF 25‘000 an Simone Lappert für den Lyrikband „im rippentresor“ (AT)

Produktionsförderbeitrag

CHF 2‘000 an den Verlag edition modern für die Graphic-Novel „Mühsam. Anarchist in Anführungsstrichen“ von Jan Bachmann

CHF 4‘000 an den Haymon Verlag für den Roman „In einer unmöblierten Nacht“ von Markus Ramseier

CHF 6‘000 an den Lenos Verlag für den Roman „Der Mann, der Glück brachte“ von Claude Cueni

Der Fachausschuss Literatur der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft vergibt jährlich eine Summe von CHF 205´000 zur Förderung professionellen Literaturschaffens und qualitativ hochstehender Literaturvermittlungsprojekte. Die Förderkategorien umfassen Autoren- und Produktionsbeiträge sowie Literaturvermittlungs- und Veranstaltungsbeiträge. Der Fachausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, welche als Fachleute mit der Sparte Literatur verbunden sind. Je ein Vertreter/eine Vertreterin des Präsidialdepartements Basel-Stadt und der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft gehören dem Fachausschuss von Amtes wegen an.

Mitglieder sind Lukas Bühler, Peter Graf, Dr. Martina Läubli, Marion Regenscheit sowie Dominika Hens (Vertreterin Präsidialdepartement Basel-Stadt) und Christine Bloch (Vertreterin Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft). Die Geschäftsführung erfolgt durch das Präsidialdepartement Basel-Stadt, Abteilung Kultur. Der Fachausschuss hat den Status einer beratenden Kommission und tagt dreimal jährlich.

Die anzuwendenden Förderkriterien werden im Fördermodell wie folgt formuliert: Originarität der Texte und Projekte, sprachliche, stilistische und strukturelle Qualität, inhaltliche Relevanz, Professionalität, künstlerische Glaubwürdigkeit und Öffentlichkeitsrelevanz. Bei der Produktionsförderung sind zusätzlich Wirtschaftlichkeit sowie Angaben zum Produktions- und Vertriebsplan ausschlaggebende Beurteilungsfaktoren.