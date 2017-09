Basler Metastudie mit Zweifeln zu Antidepressiva bei Jugendlichen

175 Sex-Salons gibt es in Basel. Am Dienstag schlug die Basler Polizei im Rotlichtgeviert Webergasse wegen Verdachts auf Menschenhandel mit einem Grosseinsatz zu. In Basel gibt es in jedem grösseren Quartier mehrere Bordelle. Die meisten von ihnen arbeiten und versteuern wie ganz normale KMU. Doch da sich das Gewerbe oft im Hinterzimmer abspielt, wird die Grenze zur Kriminalität gerne ausgereizt – und überschritten.