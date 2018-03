Basler Museen: Positive Besuchsbilanz 2017

Heute Morgen, kurz nach 07.00 Uhr, versuchte ein Unbekannter eine Denner-Filiale an der Baselstrasse in Riehen zu überfallen. Wenig später, ca. 07.50 Uhr, kam es zu einem zweiten Überfall auf eine Tankstelle in der Lörracherstrasse in Riehen. Personen wurden keine verletzt.