Basler Parlament legt sich mit Regierung an und will Ausgabenwachstum einfrieren

Der LDP-Grossrat David Wuest-Rudin hat Zoff mit der Regierung. In einem Postulat forderte er, dass das Budget des Kantons Basel-Stadt bei rund 2,73 Milliarden eingefroren werden sollte. In einem Brief an das Parlament hatte die Regierung schon gesagt, sie werde nicht auf dieses Postulat eingehen. Während linksgrün davor warnte, eine solche Budgetbeschränkung habe unweigerlich einen Leistungsabbau zur Folge, meinte die bürgerliche Seite, es sei Zeit endlich auf Schulden abzubauen und die Ausgaben einzufrieren.