Basler Parlament lockert Öffnungszeiten: Läden dürfen länger offen haben

Heute Morgen sind die Linien zwischen links und rechts klar gezogen. So ist das Lieblingswort von der rechten Seite: «liberal», während die Linke immer wieder die «Arbeitnehmerrechte» ins Feld führt. Das Gestürm um liberalere Öffnungszeiten ist in Basel-Stadt ein Dauerbrenner. Letztmals lehnte das Stimmvolk 2013 eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten ab. Die Abstimmung im Grossen Rat verlief denn auch denkbar knapp. Mit 50 zu 47 Stimmen nahm das Parlament eine Lockerung, also eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten an.