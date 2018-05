Basler Politiker und Jazzmusiker "Cheese" Burckhardt verstorben

Er sei im Basler Spital und Alterszentrum "Adullam" mit 93 Jahren an Altersschwäche gestorben, wie Online Reports schreibt.

Der Basler hat am Gymnasium am Münsterplatz seine Matura absolviert. Danach studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Basel. In den 60er Jahren wurde er zum Präsidenten des Basler Strafgerichts ernannt, sowie Sonderbeauftragter des IKRK im Kongo. Später war er als Basler Regierungsrat, Präsident der LPS (Liberale Partei der Schweiz) und als Bankratspräsident der Basler Kantonalbank tätig.

Bekannt war er unter anderem auch für seine Liebe zur Musik: Als Jazzmusiker komponierte er Fasnachtsmärsche wie zum Beispiel den "Jeannot Blues" oder "Whisky & Soda".

Die Abdankung soll am Donnerstag, 24. Mai um 14.30 Uhr in der Peterskirche stattfinden.

