Basler Premiere: Open House Basel 2018 | Architektur für alle | 5. + 6. Mai 2018

Brachten bis anhin lange Nächte den Stadtbewohnern ihre Museen näher, so kommt dieses Jahr mit den Open House Tagen zum ersten Mal deren Architektur-Pendant in die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Ein Veranstaltungsformat, das seinen Anfang 1992 in London fand und heute bereits in 41 Städten weltweit erfolgreich durchgeführt wird. Basel ist nach Zürich und Wien der dritte Austragungsort im deutschen Sprachraum, der sich Open House Worldwide angeschlossen hat.

Am 5. + 6. Mai 2017 öffnet die Stadt Basel und das nahe Baselland seine Türen. Eine Gelegenheit für alle, einen Blick hinter die Fassaden zu werfen, unser gebautes Umfeld neu zu entdecken und zu erleben, wie vielseitig in beiden Basel gearbeitet und gewohnt wird.

Das Architektur- und Stadterlebnis illustriert in über 60 historischen und zeitgenössi- schen Gebäuden sowie Aussenräumen die Vielfalt des städtischen Lebens beider Basel. Die kostenlosen Führungen verdeutlichen, wie Architektur und Stadtentwicklung zur Lebensqualität beitragen. Dabei wird Vollendetes, Entstehendes und Geplantes erläutert und in den städtebaulichen Kontext gestellt sowie auf direktem Wege Baukultur vermittelt.

Architektur für alle

Wer kauft sich einen Kunstkatalog und geht - ohne die Ausstellung zu besuchen - nach Hause, um die Werke zu betrachten?

Was jedem Kunstliebhaber absurd erscheint, ist in der Auseinandersetzung mit der Baukultur weit verbreitet. Die grosse Zahl an Architektur-Publikationen verdeutlicht, wie weitreichend die Distanz zu den gebauten Werken ist, und wie abstrahiert und retuschiert deren Wahrnehmung. Architektur nicht räumlich zu erleben bedeutet, ihre wahre Dimension zu verkennen. Das Resultat kann nur eine theoretische Auseinandersetzung bleiben, die Fachleute und Amateure separiert.

Zwar blüht seit Jahrzehnten das Sightseeing in Städten und damit die Vermarktung von Architekturikonen. Doch eine profunde Auseinandersetzung mit der gebauten Stadt und den wirklichen Qualitäten ihrer Bauten, ist dabei kaum zu erreichen.

Reale Raumerfahrung ist wichtiger als jede Didaktik. Architektur muss für ein breites Publikum in seinen wahren Dimensionen und Bezügen erlebbar gemacht werden. Dies forderte auch Andreas Ruby, der neue Leiter des S AM, dem Schweizerischen Architek- turmuseum an seiner Antrittsvorlesung.

Seine eigene Tour durch private Häuser und Wohnungen; durch Kirchen und Museen, Bibliotheken und Schulen, durch Büros und Hotels, Stadträume und Ateliers stellt man sich zusammen unter: www.openhouse-basel.org oder mit dem gedruckten Open House Basel Plan, der vorab bei Basel Tourismus (Tourist Service Bahnhof SBB und Stadtcasi- no) sowie in der Kantonsbibliothek in Liestal erhältlich sein wird.

Was wird gezeigt?

Der Raum Basel präsentiert sich anhand der geöffneten Bauten eindeutig als Wohn-, Bildungs- und Kulturstadt. Während einige historische Wohnhäuser (Wildt’sches Haus, Landgut Sandgrube, Villa Ehinger und weitere repräsentative Stadtpalais) heute anders genutzt werden, so sind auch 15 aktuell bewohnte Bauten für Interessierte zugänglich. Den Anfang machen einige historische Perlen wie das Haus am Viadukt und das beliebte Basler Baumgartnerhaus, weiter ist der hochwertige Warteckhof von Diener & Diener Architekten zu sehen und schliesslich liegt ein grosser Schwerpunkt bei den zeitgenös- sischen Bauten mit mehreren Wohnhäuser im Erlenmattquartier und auf dem Dreispitz beim Freilager Platz. Bei den Bildungsbauten öffnen nicht nur die Universitätsbibliothek mit dem beindruckenden Lesesaal, die ausgezeichnete Kantonsbibliothek Liestal, der innerstädtische Jazzcampus und die neue Hochschule für Gestaltung und Kunst ihre Türen, sondern auch jüngste Bauten der nach Harmos umgebauten Basler Schullandschaft.

Bei 14 Bauten muss man aus organisatorischen Gründen seinen Platz online reservieren. So auch bei den architektonischen „Leuchttürmen“ Bürohochhaus Roche und Novartis Campus. Falls ein solches Gebäude bereits ausgebucht ist, lohnt es sich, es später nochmals zu probieren, da es immer wieder Stornierungen gibt und Plätze frei werden.

Weitere Highlights sind das trendige Hotel Nomad von Buchner Bründler Architekten, die versteckte Kirche aus der klassischen Moderne (First Church of Christ), der voll «solarifizierte» Grosspeter Tower, das Vitra Headquarter in Birsfelden von Frank O. Gehry und Innen mit der neu konzipierten Studio Atmosphäre vom Designer Sevil Peach, die skulpturale Maurerhalle und der kreativ bespielte Werkraum Warteck der sein 25-jähriges Jubiläum feiert. In Liestal, dem diesjährigen Hotspot im Kanton Basel-Landschaft, sind für die BesucherInnen das ausgezeichnete Staatsarchiv, die typische Fabrikanten-Villa Scholer, das innovative Kulturhotel Guggenheim, die neugestaltete Rathausstrasse und das familienfreundliche Museum.BL geöffnet.

Architektur FilmTage Basel

Zum ersten Mal in Basel sind auch die Architektur FilmTage. Die Kooperationspartner von Open House Basel zeigen vom 5. bis 6. Mai zehn Filme in welchen die Architektur im Zentrum steht. Das bewegte Bild bringt den Besucherinnen und Besucher Architek- ten, Städte und Bewohner näher. Thematisiert werden nicht nur die Disziplin der Architektur, sondern auch die Auswirkungen und Einflüsse von Architektur und Städte- bau auf lokale und globale Lebensräume.