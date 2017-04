Basler Psychiatrie testete nicht zugelassene Stoffe an Patienten

Ein Glimmbrand im Auhafen Muttenz hat am Montag die Feuerwehr beschäftigt: In einem Silo haben Raps-Pellets Feuer gefangen, wie ein Polizeisprecher Angaben der bz online bestätigte. Auch am Dienstagmorgen kommt es immer noch zu Geruchsbelästigungen in der Gemeinde.