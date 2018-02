Basler Regierungsrat unterstützt regionales Tanzfest

Der Regierungsrat hat für das Tanzfest, das Anfang Mai 2018 in Basel stattfindet, einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds Basel-Stadt in Höhe von 25'000 Franken bewilligt. Die vom Verein Tanzfest Region Basel organisierten Darbietungen und «Tanz mit»-Angebote für Jung und Alt finden an vier Tagen über die ganze Stadt verteilt statt – im öffentlichen Raum und in verschiedenen Institutionen. Das Tanzfest in Basel ist Teil des Schweizer Tanznetzwerks Reso.

Weiter hat der Regierungsrat für die Durchführung des regionalen Flüchtlingstages 2018 im Juni auf dem Theaterplatz einen Beitrag in Höhe von 15'000 Franken bewilligt. Die regionale Hilfswerke Schweizerisches Rotes Kreuz, Caritas beider Basel, HEKS-Regionalstelle und SAH Region Basel sensibilisieren und informieren die Bevölkerung mit dem Fokus auf «Angekommen und aufgenommen». Dies geschieht gemeinsam mit Betroffenen und mit Institutionen der Flüchtlingshilfe.