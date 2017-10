Basler Richtplanrevision soll neuen Arbeits- und Wohnraum schaffen

Roche stellt heute auf dem siebten gemeinsamen Kongress des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis und des Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) in Paris, Frankreich, neue Daten zu OCREVUS® (Ocrelizumab) vor. Die Daten zeigen klinische Fortschritte in der Messung der Krankheitsaktivität und des Fortschreitens der Behinderung bei schubförmiger und progredienter multipler Sklerose (MS) durch die Erforschung neuer Endpunkte und genauerer Überwachungsmethoden.