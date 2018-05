Basler Schulschwänzer müssen sich an Flughäfen nicht fürchten

Die Pfingstferien in Bayern hatten noch gar nicht begonnen, trotzdem wollten einige Eltern mit ihren Kindern schon in den Urlaub fliegen. Dumm nur, dass die Polizei spezifische Kontrollen an Flughäfen durchführte und dabei mehrere Schulschwänzer erwischte. Rund 20 Familien erwischte die Polizei, die ihre Kinder die Schule schwänzen liessen. Allein in Nürnberg entlarvten Beamte in elf Fällen Eltern, die mit dem Nachwuchs lieber in den Urlaub flogen, statt die Kinder in den Unterricht zu schicken.

Gegen die Eltern ist bei den zuständigen Landratsämtern Anzeige erstattet worden. Diese entscheiden nun, ob ein Bussgeld gegen die Eltern verhängt wird. Wie hoch dieses dann ausfällt, entscheidet die Behörde selbst.

Keine Kontrollen

Sicherlich gibt es auch in Basel Eltern die ihre Kinder vor dem offiziellen Ferienbeginn aus dem Unterricht nehmen. Doch obwohl auch in Basel eine gesetzliche Schulpflicht gilt, ist ein Szenario wie in Bayern in Basel nicht möglich. Wie Simon Thiriet Mediensprecher des Erziehungsdepartement Basel-Stadt auf Anfrage von barfi.ch mitteilt, führt die Polizei im Auftrag des Erziehungsdepartements keine Kontrollen an Flughäfen oder Bahnhöfen durch.

Leere Klassenzimmer vor den Schulferien? ©Keystone

In Basel gibt es jedoch die Möglichkeit, einen sogenannten Jokertag für sein Kind einzuziehen. «Zusätzlich zu den Schulferien kann an der Volksschule jedes Kind einige Tage Familienurlaub in Anspruch nehmen. Dafür braucht es keine Begründung, jedoch müssen die Eltern die Klassenlehrperson im Voraus schriftlich informieren». So steht es auf der Webseite des Erziehungsdepartements. Und weiter: «Während den zwei Kindergartenjahren können insgesamt zehn Tage (fünf Tage pro Schuljahr) bezogen werden. Danach werden pro Jahr zwei freie Tage gewährt». Das heisst: Während der sechsjährigen Primarschulzeit stehen insgesamt zwölf Tage und in den drei Jahren Sekundarschule sechs Tage Familienurlaub zur freien Wahl. Eingeführt wurden diese Jokertage 2005.

Bis zu 1000 Franken

Reichen diese zwei Jokertage den Eltern nicht aus und sie nehmen ihr Kind trotzdem unerlaubt aus dem Unterricht, drohen ihnen auch ohne aktive Kontrollen der Polizei, Konsequenzen. Das Erziehungsdepartement musste im Kanton Basel-Stadt seit Einführung des neuen Schulgesetzes im Jahr 2009 zwei Bussen aussprechen. In beiden Fällen mussten die Eltern 250 Franken bezahlen. Die Strafen können jedoch auch höher ausfallen. Das 2009 revidierte Schulgesetz erlaubt eine Strafe von bis zu 1000 Franken. Im Nachbarskanton Baselland gibt es keine genauen Zahlen. Die Regelung wird nämlich von Schule zu Schule unterschiedlich geregelt. Die Bandbreite reicht hier jedoch von Strafen von 200 bis 2000 Franken.

Ob es sinnvoll ist, dass sich die Polizei den sicherheitspolitischeren Luxus leistet, Familien am Flughafen darauf zu überprüfen, ob ihre Kinder allenfalls Schulschwänzer sind, darüber wird nun Deutschland diskutiert. Jedoch auch über Familien, die dem eigenen Nachwuchs nicht nur die Bildung versagen, sondern ihn zum Gesetzesbruch verleiten, um vorzeitig in die Ferien zu fliegen.