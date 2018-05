Basler Sozialpreis für die Wirtschaft 2018 geht an den Maler- und Gipserbetrieb Ed Schumacher Basel

Der Basler Sozialpreis für die Wirtschaft wird an Unternehmen vergeben, welche sich bei der Ausbildung und Beschäftigung von leistungseingeschränkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überdurchschnittlich stark engagieren.

Dieses Jahr geht der Basler Sozialpreis für die Wirtschaft an den Maler- und Gipserbetrieb Ed Schumacher Basel. Damit wird ein kleines Unternehmen gewürdigt, in welchem sich Ed Schumacher und sein Team mit beeindruckendem sozialem Engagement im Wettbewerb behaupten.

Ed Schumacher führt den kleinen Handwerksbetrieb in dritter Generation. Sein Engagement für Lernende und Praktikanten mit schwierigem Hintergrund ist beeindruckend und auch erfolgreich. Ed Schumacher hat einen festangestellten Mitarbeiter (mit 38 Dienstjahren). Seit August 2015 bildet Ed Schumacher als Lehrbetrieb zwei Lernende aus. Ausserdem beschäftigt er zwei Praktikanten sowie eine Person als „JobStart“ aus der Schule für Brückenangebote. Da der Betrieb klein ist und auf verschiedenen Baustellen gearbeitet wird, müssen alle Mitarbeiter rasch Verantwortung übernehmen, was ihnen aber gut tut. Einige ehemalige Lehrlinge oder Praktikanten haben den Weg in ein erfolgreiches, selbstständiges Berufsleben geschafft. Der Betrieb wurde von Overall nominiert. Es zeigt, dass auch kleinen Betrieben bei der Integration von leistungseingeschränkten Personen eine wichtige Rolle zukommen kann.

Der Basler Sozialpreis für die Wirtschaft wurde von Regierungsrat Baschi Dürr, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements überreicht. Die Preisverleihung fand im Volkshaus Basel im Rahmen einer Lunchveranstaltung statt.

Mit dem Basler Sozialpreis für die Wirtschaft zeichnet der Regierungsrat auf Empfehlung einer Jury jedes Jahr ein oder zwei Unternehmen aus, die sich durch beeindruckende Leistungen bei der Integration von leistungseingeschränkten Personen in den Arbeitsmarkt auszeichnen. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert.