Basler Stadtmarkt präsentiert sich in neuer Frische

Basel zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt an Stadt- und Quartiermärkten und durch ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot aus. Die Basler Wochenmärkte (Stadtmarkt und Schlemmer-Markt auf dem Marktplatz, Neuwarenmarkt auf dem Barfüsserplatz und Flohmärkte auf dem Barfüsser- und Petersplatz) bieten an rund 440 Standplätzen an 398 Markttagen pro Jahr regionale und frische Produkte an. Über 900 Markttage pro Jahr sind es sogar, wenn man die Basler Quartiermärkte Märt am Tellplatz, Flohmarkt Erlenmatt, St. Johannsmarkt, Matthäusmarkt, Dienstagsmarkt Rütimeyerplatz sowie die Markthalle hinzuzählt.

Stadtmarkt – «Nummer 1 der Frischwarenmärkte»

Die meisten Markttage im Jahr weist der Stadtmarkt mit 254 Tagen auf. Aufgrund des neu eingeführten Schlemmer-Markts, neu jeden Montag (von 8.30 bis 14.00 Uhr), findet der Stadtmarkt neu von Dienstag bis Freitag statt (jeweils 7.00 bis 14.00 Uhr, Freitag und Samstag bis 18.00 Uhr). Das Frischwarenangebot reicht von diversen Gemüsesorten, Früchten und frischen Pilzen über diverse Backwaren und Molkereiprodukte bis hin zu Blumen, Pflanzen, Kräutern, Setzlingen und vielem mehr. Insgesamt bieten abwechslungsweise 40 Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer auf dem Stadtmarkt ihre Waren an, weshalb er als Nummer 1 der Frischwarenmärkte bezeichnet werden kann. 30 Marktteilnehmer (75 Prozent) verkaufen hierbei regionale Produkte. 18 Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer des Stadtmarkts ausschliesslich und fünf weitere teilweise Eigenprodukte an.

Neuwarenmärkte und Flohmärkte

Schmuck, Kunsthandwerk aus aller Welt, Deko, Delikatessen und Kleider sind nur einige Beispiele für die angebotenen Waren auf dem Neuwarenmarkt. Bis zu 44 Anbieterinnen und Anbieter preisen hier jeweils donnerstags ihre Waren an (von 9 bis 20 Uhr). Ein vielseitiges Verpflegungsangebot sorgt zudem für das leibliche Wohl auf dem Barfüsserplatz. Die beiden Flohmärkte auf dem Peters- und Barfüsserplatz bieten zusammen rund 395 Standplätze an. Von Gebrauchtwaren bis hin zu edlen Antiquitäten wird hier ein kunterbuntes Angebot verkauft – auf dem Petersplatz samstags (von 7.30 bis 16 Uhr) und auf dem Barfüsserplatz jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat (von 7.30 bis 19 Uhr).

Basler Quartiersmärkte

Das ganze Jahr hindurch ist es auch möglich, regionale und saisonale Produkte an den Basler Quartiersmärkten zu besorgen. Im Kleinbasel finden der Matthäusmarkt und der Flohmarkt Erlenmatt statt. Im Grossbasel herrscht am St. Johannsmarkt, am Dienstagsmarkt auf dem Rütimeyerplatz, am Märt am Tellplatz und in der Markthalle ein buntes Treiben.

Promotionstag zur symbolischen Eröffnung der Marktsaison

Mit dem «Tag der Basler Märkte» am kommenden Samstag, den 1. April 2017, wird die Marktsaison symbolisch eröffnet. Mit einer Standaktion auf dem Marktplatz werden die Passantinnen und Passanten auf die Vielfalt und Attraktivität der Basler Märkte hingewiesen. Verteilt werden Äpfel aus der Region und gelbe Ballone mit der Aufschrift «Basler Märkte» sowie ein neuer Pocket Guide mit Informationen zu den Basler Märkten.