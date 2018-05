Basler Steuervorlage: Eva Herzog macht Geschenke an alle

Der Anblick im Medienzentrum des Rathauses ist dann doch etwas ungewöhnlich. Acht Basler Parteien – von links bis rechts – friedlich vereint. Ausgerechnet bei einem Thema, bei dem sie sonst alle gerne das Kriegsbeil ausgraben und selten gleicher Ansicht sind. So brachte Regierungsrätin Eva Herzog denn auch einen Frosch zur Medienkonferenz von heute Nachmittag mit. «Damit will ich von all den Kröten ablenken, die alle Parteien als Kompromisse schlucken mussten.» Eigentlich hätte der «Basler Kompromiss zur Steuervorlage 17» erst in einer Woche vorgestellt werden sollen, doch nachdem die «Schweiz am Wochenende» aufgedeckt hatte, dass die Grossratsparteien in «Hinterzimmer-Gesprächen» sich hinter den Ratschlag von Finanzdirektorin Herzog stellten, wurde der Vorschlag schon heute der Öffentlichkeit präsentiert.

Der 17 Milliarden-Kompromiss

Das Medienzentrum war heute Nachmittag gut gefüllt. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn mit der Zustimmung der Parteien steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorschläge von Herzog auch umgesetzt werden. Nötig wird eine Steuerreform durch die Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III an der Urne im Februar des letzten Jahres. Diese hatte vorgesehen, dass die im Wirtschaftsverbund OECD zusammengeschlossenen Länder im Jahr 2015 vierzig Steuermodelle abgeschafft hatten. Darunter jenes der Statusgesellschaften. Diese Gesellschaften sind in der Regel Holdings, die – in der Schweiz niedergelassen – Dienstleistungen für Konzerne erbringen. Ihre eigentliche Geschäftstätigkeit aber im Ausland ausüben. In der Region beschäftigen diese Gesellschaften 32'000 Mitarbeitende und sorgen für eine Wertschöpfung von 17,4 Milliarden Franken. Kein Wunder also, dass der Kanton Basel-Stadt ein grosses Interesse hat, dass in diesem Steuerbereich eine Lösung gefunden wird.

Im vergangenen Jahr hatte die Linke die Vorlage von Bundesrat Ueli Maurer mit dem Argument gebodigt, dass die Unternehmenssteuerreform die Firmen entlaste, während der kleine Steuerzahler einfach leer ausgehe. Das Finanzdepartement arbeitete mit Hochdruck an einer neuen Lösung. Dabei war die Wunschliste der Basler Parteien lang. So versuchten die Grünliberalen etwa auf Teufel komm raus, eine Senkung der Einkommenssteuer durchzudrücken, während die Basler CVP eine Krankenkassen- Initiative mit 4'000 Unterschriften einreichte. Dies alles ist nun in den «Basler Kompromiss» eingeflossen. «So soll jeder ein Zückerchen bekommen», erklärt Herzog am frühen Nachmittag. Schliesslich habe die Abstimmung zur USR III gezeigt, dass man das Volk miteinbeziehen müsse.

Prämienverbilligung, höhere Familienzulage

So soll jetzt jeder etwas bekommen. Die Unternehmen und Aktionäre erhalten ein Geschenk von 100 Millionen Franken. Die Bevölkerung ein Zückerchen von 150 Millionen Franken. Diese besteht aus einer Senkung der Einkommenssteuer, Prämienverbilligung bei den Krankenkassen und eine Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen. Letztere wird allerdings durch die Unternehmen finanziert. Und natürlich bekommen auch die Statusgesellschaften, die eben ihren steuerlichen Status verlieren etwas. Sie sollen von einer Patentbox profitieren, die weiterhin das Gewähren Steuerprivilegien erlaubt.

An der Medienkonferenz verleiht Finanzministerin Herzog der Frage immer wieder eine gewisse Dringlichkeit. Es müsse gelingen, die Reform durchzubringen. Mit dem Anliegen findet sie von links bis rechts Zustimmung. Von allen Seiten wird im Rathaus betont, die Gespräche seien konstruktiv gewesen und alle hätten Kompromisse machen müssen, bis der Basler Kompromiss zustande gekommen wäre. Etwas weniger versöhnlich gibt sich die Parteipräsidentin der LDP, Patricia von Falkenstein. Sie sagt, der Deal im Hinterzimmer sei nichts Aussergewöhnliches. An der Prüfung des Geschäfts durch die Wirtschafts- und Abgabenkommission und das Parlament ändere sich ja nichts. Also sei es verfehlt, den Deal zu kritisieren.

Fauler Kompromiss

Die Harmonie wird einzig gestört durch «Basels starke Alternative», Basta (im Grossen Rat mit fünf Vertretern) und die Jungparteien Juso und das junge Grüne Bündnis. Sie sprechen in einer Medienmitteilung von einem «faulen Kompromiss» und davon, dass die Vorlage sogar noch schlimmer sei als die vom Volk verworfene Vorlage zur USR III. Die drei Organisationen sprechen von «Steuerdumping» und einer Verschärfung des Steuerwettbewerbs.

Der Ratschlag den Finanzministerin Herzog heute dem Regierungsrat vorlegte, umfasst stolze 141 Seiten. Damit sollen auch zwei Initiativen abgeschrieben und zwei Anfragen beantwortet werden. Der Basler Kompromiss wird wohl noch viel zu reden geben. Denn irgendwer kann sich immer unzufrieden zeigen. Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung ist es allerdings eine Wohltat, dass die Basler Politik auf die üblichen Grabenkämpfe verzichtet. In diesem Sinne ist der Hinterzimmer-Deal wirklich eine gute Sache.