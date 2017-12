Basler Weihnachtstradition: Denn es wird die Posaune schallen

Zeugenaufruf: 10 Personenwagen in Ormalingen BL massiv beschädigt

Ormalingen BL. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22./23. Dezember 2017, wurden am Maloyaring in Ormalingen BL von einer bislang unbekannten Täterschaft mehrere Fahrzeuge massiv beschädigt. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen.