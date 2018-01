Baum stürzt auf fahrendes Auto in Ziefen BL - Lenker unverletzt

Eine Windböe hat am Montagabend in Ziefen einen Baum auf ein fahrendes Auto stürzen lassen. Der Unfall ereignete sich kurz vor halb acht Uhr in Ziefen BL, wie bei der Baselbieter Polizei zu erfahren war. Der Lenker entstieg seinem Wagen unverletzt.