Der 25. Dezember war schon im alten Rom ein Feiertag. Spätestens im Jahr 274 unserer Zeitrechnung wurde er durch den Kaiser Aurelian festgelegt. Gefeiert wurde an diesem Tag der Sonnengott «Sol Invictus». Die erste belegbare Verwendung des Worts Weihnachten in einem christlichen Zusammenhang stammt erst aus dem späten 12. Jahrhundert. Mit dem Religiösen und den Kalenderdaten ist das eben so eine Sache...